Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti attend un énorme geste de Kylian Mbappé !

Publié le 27 juin 2021 à 9h15 par A.D.

Alors que Kylian Mbappé sera en fin de contrat le 30 juin 2022, le Real Madrid serait plus que jamais en embuscade pour le récupérer. Mais pour ne pas se mettre le PSG à dos, le club emmené par Carlo Ancelotti attendrait toujours que la star française manifeste sa volonté de rejoindre la Maison-Blanche pour agir.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé aurait des chances de quitter le PSG dès cet été. Si leur numéro 7 ne prolonge pas très vite, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi pourraient être contraints de le vendre lors du prochain mercato estival, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement dans un an. A l'affût pour recruter Kylian Mbappé en cas de brèche, le Real Madrid aurait monté un plan bien précis et n'attendrait plus qu'un signal du joueur pour passer à l'action.

La balle est dans le camp de Kylian Mbappé