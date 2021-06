Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse italienne annonce un scénario catastrophe pour Mbappé !

Publié le 26 juin 2021 à 18h15 par A.C.

Il ne reste plus qu’un an de contrat à Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain et son avenir fait couler beaucoup d’encre.

Nasser Al-Khelaïfi clame haut et fort que Kylian Mbappé ne partira jamais du Paris Saint-Germain. Pourtant, la fin du contrat du Français approche à grand pas et aucune réponse ne semble encore être arrivée du côté de Leonardo. Il n’a pas fallu attendre longtemps avant que cette situation n’alerte les plus gros clubs au monde et après le Real Madrid, qui a toujours été un grand fan de Mbappé, c’est le FC Barcelone et Liverpool qui auraient fait irruption dans ce dossier. Il faudra toutefois être particulièrement convaincant pour arracher Mbappé au PSG, puisque le site spécialisé Transfermarkt l’évalue à 160M€, même s’il ne lui reste plus qu’un an de contrat.

Mbappé veut négocier avec le club de son choix à partir de janvier