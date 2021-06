Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Harry Kane fait une grosse annonce sur son avenir !

Publié le 26 juin 2021 à 15h45 par T.M.

Visiblement décidé à quitter Tottenham cet été, Harry Kane a toutefois mis de côté son avenir pendant cette période de l’Euro.

A 27 ans, Harry Kane souhaite visiblement changer d’air. Ainsi de rayonner au plus haut niveau et remporter des trophées, le Britannique voudrait quitter Tottenham. Et cela ne manquerait pas d’intéresser certains prétendants. En effet, il a notamment été question d’un intérêt de Manchester City ou encore du PSG, où il pourrait remplacer Kylian Mbappé et retrouver par la même occasion Mauricio Pochettino, son ancien entraîneur chez les Spurs. Rêvant d’ailleurs, Kane pourrait toutefois se heurter à la volonté de Daniel Levy de ne pas le lâcher à moins d’une offre XXL. Un feuilleton qui passe cependant aujourd’hui au second plan pour Harry Kane.

« Quand je suis avec l’Angleterre, je suis totalement concentré sur l’Angleterre »