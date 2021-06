Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti prêt à tenter un énorme coup avec un ancien du Barça ?

Publié le 26 juin 2021 à 15h00 par D.M.

Le Real Madrid profiterait de l'Euro pour observer les prestations de Dani Olmo, formé au FC Barcelone et aujourd'hui sous contrat avec le RB Leipzig.

Le milieu de terrain du Real Madrid ne devrait pas connaître de gros bouleversements lors de ce mercato estival. Toni Kroos, Casemiro et Federico Valverde sont considérés comme intouchables, tandis que Luka Modric a trouvé un accord avec ses dirigeants pour prolonger con contrat. Mais le club espagnol aurait commencé à se pencher sur la suite et observerait les prestations d’un jeune milieu de terrain, âgé de 23 ans et sous contrat jusqu’en 2024 avec le RB Leipzig.

Le Real Madrid observe les prestations de Dani Olmo