Mercato - Barcelone : Le départ se précise pour cet indésirable de Koeman !

Publié le 26 juin 2021 à 18h10 par La rédaction

Le FC Barcelone pourrait bien se séparer de Junior Firpo cet été. En tout cas, le latéral gauche espagnol ne manquerait pas de courtisans et le Milan AC serait le mieux placé dans les négociations.

Joan Laporta pourrait enregistrer quelques départs cet été après avoir déjà frappé un grand coup sur le mercato estival avec les arrivées de Sergio Agüero, Memphis Depay, Eric Garcia et Emerson. De ce fait, le président du FC Barcelone chercherait à se séparer de certains indésirables afin de pouvoir réaliser tous ses projets de cet été. Par conséquent, Junior Firpo serait annoncé sur le départ. Le joueur sous contrat jusqu’en juin 2024 n’a que très peu joué avec Ronald Koeman cette saison (18 rencontres toutes compétitions confondues). Un départ serait donc à prévoir pour l’Espagnol, le FC Barcelone commençant déjà à explorer des pistes, notamment celle menant à Marcos Alonso, pour assurer sa succession. De son côté, Junior Firpo aurait l’embarras du choix.

Plusieurs clubs sur Firpo, le Milan AC bien avancé