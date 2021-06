Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un protégé de Thomas Tuchel dans le viseur de Laporta ?

Publié le 26 juin 2021 à 13h00 par La rédaction

Très actif depuis le début du mercato estival, le FC Barcelone ne compte pas s'arrêter là. Désormais, Joan Laporta souhaiterait se renforcer au poste de latéral gauche.

Le Barça n'a toujours pas vendu le moindre joueur mais compte encore en recruter. Sur tous les fronts cet été, les Blaugrana ont déjà enregistré 4 nouveaux renforts avec les arrivées de Sergio Agüero, Eric García, Emerson Royal et dernièrement Memphis Depay. Désireux de se renforcer après une saison décevante, Ronald Koeman aimerait attirer d'autres recrues. Et le poste d'arrière gauche est l'un des chantiers en Catalogne. Indésirable, Júnior Firpo serait plus que jamais sur le départ vers l'AC Milan. Au club depuis 2012, Jordi Alba est lui vieillissant et le Barça voudrait une doublure de qualité pour l'accompagner.

Un intérêt de longue date pour Marcos Alonso