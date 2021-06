Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a les idées claires pour la succession de Jordi Alba !

Publié le 26 juin 2021 à 9h00 par La rédaction mis à jour le 26 juin 2021 à 10h03

Pas retenu, Jordi Alba pourrait quitter le FC Barcelone cet été. Et en cas de départ de l'international espagnol, Joan Laporta aurait fait de José Gayà sa priorité.

Après avoir enregistré quatre recrues depuis la fin de la saison avec Sergio Agüero, Memphis Depay, Eric Garcia et Emerson, Joan Laporta pourrait bien voir quelques joueurs quitter le FC Barcelone cet été. En effet, Jordi Alba serait sur les tablettes de quelques équipes, dont l’Inter, l’Espagnol n’étant plus vraiment apprécié par Ronald Koeman. Le président du Barça pourrait donc en profiter pour remplir les caisses de la formation blaugrana afin de mener à bien son mercato en se séparant du latéral gauche sous contrat jusqu’en juin 2024. Et son successeur serait déjà tout trouvé.

Gayà priorité numéro une du Barça pour remplacer Alba