Mercato - Barcelone : Joan Laporta aurait tranché pour l’arrivée d’Erling Haaland !

Publié le 25 juin 2021 à 22h30 par La rédaction

Impressionnant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland pourrait quitter son club cet été. Alors que le FC Barcelone s'intéresserait à l'attaquant norvégien, ce dernier ne devrait finalement pas rallier la Catalogne.

Après avoir bouclé l'arrivée de quatre renforts, dont trois gratuits, Joan Laporta devrait désormais se focaliser sur les ventes, puisque plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie. Junior Firpo serait en partance pour le Milan AC, Konrad de la Fuente devrait s’engager avec l’OM, sans oublier Martin Braithwaite, Samuel Umtiti et d’autres joueurs qui sont invités à quitter le club. Une fois que le FC Barcelone aura renfloué ses caisses, Joan Laporta devrait de nouveau se montrer actif sur le marché. Ces dernières semaines, la presse espagnole a notamment indiqué que le Barça était à l'affût sur Erling Haaland. Cependant, le Norvégien ne devrait pas débarquer en Catalogne cet été.

Barcelone ne devrait pas faire d’offre pour Haaland cet été