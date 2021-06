Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : PSG, Barcelone... L’énorme décision de Lionel Messi pour son avenir !

Publié le 25 juin 2021 à 19h00 par B.C.

Malgré les dernières rumeurs sur le sujet, Lionel Messi n’aurait toujours pas trouvé d’accord avec le FC Barcelone pour une prolongation. Cependant, l’Argentin souhaiterait bel et bien rester en Catalogne, de quoi rassurer Joan Laporta.

Depuis son retour au FC Barcelone, Joan Laporta tente de parvenir à un accord pour la prolongation de Lionel Messi. Alors qu’il souhaitait à tout prix quitter le club culé l’été dernier, l’Argentin aurait depuis revu sa position et attendrait de recevoir une offre ferme de son président avant de trancher. Une prolongation au Barça reste donc clairement envisageable pour Lionel Messi, et ce malgré l’intérêt du PSG et Manchester City. Le club culé souhaiterait désormais boucler au plus vite ce dossier, alors que le contrat du sextuple Ballon d’Or prendra fin le 30 juin prochain.

Lionel Messi veut prolonger