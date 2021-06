Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo passe à l'action pour ce coéquipier de Ronaldo !

Publié le 26 juin 2021 à 17h45 par D.M.

Directeur sportif du PSG, Leonardo apprécierait les qualités d'Arthur Melo et se serait entretenu avec le joueur de la Juventus pour prendre la température dans ce dossier.

Le PSG a frappé un premier gros coup sur le marché en parvenant à enrôler Georginio Wijnaldum, libre après son départ de Liverpool et un temps proche d’un accord avec le FC Barcelone. Mais malgré l’arrivée du joueur néerlandais, Leonardo voudrait attirer un autre milieu de terrain lors de ce mercato estival selon les informations de Fabrizio Romano. Et comme souvent, le directeur sportif du PSG pourrait trouver son bonheur en Italie.

Leonardo aurait discuté avec Arthur Melo