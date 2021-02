Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un incroyable coup de Zidane à 70M€ se confirme !

Publié le 13 février 2021 à 13h00 par D.M.

Agent de Dani Olmo, Andy Bara a confirmé que le joueur était toujours dans les petits papiers du Real Madrid et n’a pas exclu un départ du RB Leipzig.

Le Real Madrid pourrait perdre plusieurs joueurs à la fin de la saison. Certains membres du vestiaire, en fin de contrat en juin prochain, n’ont toujours pas prolongé leur bail à l’instar de Sergio Ramos ou encore de Lucas Vazquez. Ce dernier aurait refusé une offre de prolongation et se dirigerait vers un départ à la fin de la saison selon la presse espagnole. Le Real Madrid chercherait déjà son remplaçant sur le marché et aurait notamment ciblé Dani Olmo selon les informations de OK Diario . Un intérêt confirmé par son agent.

« Le Real Madrid n’a pas fermé la porte »