Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane voudrait tenter un énorme coup avec un ancien du Barça !

Publié le 9 février 2021 à 22h00 par D.M.

Afin de remplacer Lucas Vazquez, sur le départ, le Real Madrid voudrait rapatrier Dani Olmo en Espagne. Le club espagnol observerait les prestations du joueur du RB Leipzig et pourrait prochainement passer à l’offensive.

Le Real Madrid pourrait perdre plusieurs joueurs à la fin de la saison. Arrivé en 2005 au sein de la Casa Blanca , Sergio Ramos aurait fait part de son envie de quitter son équipe à l’issue de son contrat selon le journaliste Siro Lopez. Par ailleurs, le club merengue devrait aussi se séparer de Lucas Vazquez, qui aurait refusé une offre de prolongation de contrat. Les dirigeants du Real Madrid tiendraient pour acquis le départ de l’ailier et se seraient mis à la recherche d’un remplaçant.

Dani Olmo pour remplacer Lucas Vazquez ?