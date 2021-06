Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se confirme pour Samuel Umtiti ?

Publié le 26 juin 2021 à 13h10 par T.M.

Du côté du FC Barcelone, Samuel Umtiti est indésirable. Pourrait-il alors venir se relancer du côté de l’OM ?

Dans les prochaines heures, l’OM devrait officialiser l’arrivée de Konrad de la Fuente. A 19 ans, l’Américain, qui n’avait pas sa chance au FC Barcelone n’entrant pas dans les plans de Ronald Koeman, va donc tenter d’exploser sur la Canebière. Et cela pourrait ne pas être la seule opération entre les Phocéens et les Blaugrana. En effet, dernièrement, la presse espagnole assurait que grâce à la bonne relation entre Pablo Longoria et Mateu Alemany, d’autres dossiers pourraient se débloquer et le nom de Samuel Umtiti, dont le Barça chercher à se débarrasser cet été, avait notamment été évoqué.

Umtiti de retour en Ligue 1 ?