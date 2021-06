Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C’est très loin d’être terminé entre Longoria et le FC Barcelone !

Publié le 15 juin 2021 à 10h10 par T.M.

En train de boucler l’arrivée de Konrad de la Fuente à l’OM avec le FC Barcelone, Pablo Longoria pourrait bien ne pas avoir terminé son marché en Catalogne.

Alors que le marché des transferts vient à peine d’ouvrir ses portes, Pablo Longoria s’active déjà pour faire venir des joueurs à l’OM, attendant pas moins de 11 recrues. Et cela a déjà commencé fort avec l’annonce de l’accord avec Flamengo pour Gerson. Le Brésilien devrait prochainement être imité par Konrad de la Fuente. A 19 ans, l’ailier américain n’a quasiment aucun temps de jeu au FC Barcelone. C’est donc à l’OM qu’il pourrait tenter d’exploser où un contrat de 4 ans l’attendrait. D’ici peu, Konrad de la Fuente pourrait ainsi débarquer sur la Canebière et il pourrait ne pas être le seul à quitter le Barça pour l’OM.

Et maintenant Umtiti ?