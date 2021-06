Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Konrad de la Fuente accompagné par un autre joueur du Barça à l'OM ?

Publié le 15 juin 2021 à 5h00 par T.M.

Sur le point d’accueillir Konrad de la Fuente en provenance du FC Barcelone, l’OM pourrait s’offrir un autre joueur de Ronald Koeman.

Ayant déjà bouclé l’arrivée de Gerson, l’OM ne compte pas arrêter son recrutement. Et comme l’a révélé Pablo Longoria, pas moins de 11 recrues sont attendues sur la Canebière. Ça va donc encore bouger et c’est du côté du FC Barcelone que l’OM devrait prochainement trouver son bonheur. A la recherche d’un renfort offensif suite au départ de Florian Thauvin, les Phocéens seraient sur le point de boucler l’arrivée de Konrad de la Fuente, espoir du club catalan mais pas vraiment dans les plans de Ronald Koeman.

Umtiti après de la Fuente ?

Barré à Barcelone, Konrad de la Fuente pourrait donc venir exploser à l’OM et il pourrait ne pas être le seul à quitter la Catalogne pour la Canebière cet été. En effet, selon les informations de Pedro Almeida, l’OM ferait partie des clubs intéressés par Samuel Umtiti, à l’instar de Porto, Benfica et l’OL, prêt à rapatrier l’international français formé sur les bords du Rhône. Ne comptant plus sur Umtiti, Barcelone attendrait entre 5 et 10M€.