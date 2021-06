Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un indésirable de Pochettino pour succéder à Hakimi ?

Publié le 27 juin 2021 à 0h45 par D.M.

Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, Achraf Hakimi est tout proche de rejoindre le PSG. Pour le remplacer, l'Inter pourrait enregistrer l'arrivée d'Alessandro Florenzi, prêté la saison dernière au sein du club parisien.

L’affaire semble bien engagée pour Leonardo avec Achraf Hakimi. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 18 juin dernier, le PSG est tout proche d’un accord avec l’Inter pour le transfert de l’international marocain, qui pourrait atteindre les 70M€. L’opération pourrait être bouclée dans les prochaines heures, d’autant que Chelsea se serait retiré de ce dossier selon les informations de la Gazzetta dello Sport . Désormais, l’Inter est à la recherche d’un remplaçant à Hakimi et pourrait jeter son dévolu sur un joueur, qui portait le maillot du PSG la saison dernière.

Florenzi pour succéder à Hakimi ?