Mercato - PSG : Ça se précise très sérieusement pour Achraf Hakimi !

Publié le 26 juin 2021 à 17h15 par H.G.

Alors que le PSG est vivement intéressé par la perspective de s’attacher les services d’Achraf Hakimi, le club de la capitale serait en train de boucler les derniers détails avec l’Inter.

En quête d’un renfort pour le flanc droit de sa défense, le PSG est maintenant tout proche de s’attacher les services d’Achraf Hakimi. Comme révélé par le10sport.com la semaine passée, le club de la capitale et l’Inter sont proches d’un accord pour une transaction à hauteur de 70 M€, et ce alors qu’un terrain d’entente contractuel a déjà été trouvé entre l’international marocain de 22 ans. Ainsi, comme l’annonce la presse italienne ces derniers détails, seuls quelques détails resteraient à régler dans le dossier, et c’est précisément ce à quoi s’emploierait actuellement le PSG désormais.

Leonardo est en contact direct avec l’Inter !

En effet, à en croire les informations de Fabrizio Romano, Leonardo serait en contact direct avec la direction de l’Inter afin de finaliser les derniers détails de l’opération Achraf Hakimi. Ainsi, tout indique que le dénouement du dossier n’est plus qu’une question d’heures. Affaire à suivre donc pour voir Achraf Hakimi devenir la troisième recrue estivale du PSG après Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, dont l’officialisation de l’arrivée ne saurait tarder.