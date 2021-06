Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est désormais la guerre entre le PSG et le Real Madrid ?

Publié le 26 juin 2021 à 16h30 par T.M.

Jusqu’à présent, le PSG et le Real Madrid entretenaient des relations plutôt cordiales. Florentino Pérez comptait d’ailleurs sur cet élément pour débloquer l’arrivée de Kylian Mbappé. Mais visiblement, ces derniers mois, la situation aurait bien changé entre les Parisiens et les Merengue.

Souvent opposés sur le terrain en Ligue des Champions, le PSG et le Real Madrid ont toujours fait preuve d’une relation amicale. Entre Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez, il existait ainsi un énorme respect et cela a permis de réaliser quelques opérations ces derniers mois. En effet, à l’été 2019, on a notamment assisté à un chassé-croisé entre Keylor Navas, qui a rejoint le PSG, et Alphonse Areola, qui a lui été prêté au Real Madrid. Tout allait donc pour le mieux entre les Parisiens et les Merengue, pour le plus grand bonheur de Florentino Pérez. Chez les Merengue, le rêve est connu de tous : Kylian Mbappé. Mais alors que négocier avec Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi s’annonce très compliqué pour le président merengue, il comptait notamment sur ses bonnes relations avec la direction parisienne afin de trouver ce terrain d’entente. Mais alors que cela aurait pu être un atout pour le Real Madrid dans ce dossier Mbappé, cette bonne relation entre les deux clubs serait visiblement de l’histoire ancienne.

Ça se tend entre le PSG et le Real Madrid !