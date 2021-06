Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 26 juin 2021 à 12h15 par T.M.

Bien que le Real Madrid rêve d’accueillir Kylian Mbappé, du côté de la Casa Blanca, on se ferait de plus en plus à l’idée que cela ne se fera pas cet été.

Kylian Mbappé rejoindra-t-il le Real Madrid lors de ce mercato estival ? Depuis plusieurs mois maintenant, tout le monde se pose cette question. Cela n’est désormais plus un secret, Florentino Pérez rêve d’accueillir l’attaquant du PSG après avoir essuyé plusieurs échecs par le passé. Et cet été, l’occasion semblait être parfaite pour accueillir Mbappé, qui n’a plus qu’un an de contrat. Néanmoins, parvenir à un accord avec Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi s’annonce compliqué, peut-être même impossible. Et du côté du Real Madrid, on pourrait bien remettre à plus tard cette arrivée de Kylian Mbappé.

Mbappé va rester au PSG ?