Mercato - OM : Cette pépite qui justifie son départ de l’OM !

Publié le 26 juin 2021 à 11h10 par T.M.

A un an de la fin de son contrat, Alexandre Philiponeau a été prêté au FC Sète. Un choix évoqué par le milieu de terrain de 21 ans.

Du côté de l’OM, on a un réel problème à faire émerger des talents du centre de formation. Alors que Boubacar Kamara et Maxime Lopez sont les rares exceptions des dernières saisons, certains espoirs n’ont pas l’occasion de pouvoir exploser sur la Canebière. Cela a notamment été le cas avec Alexandre Philiponeau. Perçu comme un des futurs talents de l’OM, il n’a jamais pu se montrer en équipe première. Et alors que le temps passe, le joueur de 21 ans n’a pas voulu laisser passer sa chance. Ainsi, à un an du terme de son contrat, Philiponeau a été prêté au FC Sète et il ne reviendra pas à l’OM.

« J'ai donc pris la décision de partir pour avoir du temps de jeu »