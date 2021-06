Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça brûle pour Sergio Ramos à Paris !

Publié le 26 juin 2021 à 15h30 par D.M.

Libre après son départ du Real Madrid, Sergio Ramos privilégierait un départ vers le PSG et rechercherait, actuellement, un appartement dans la capitale.

Sergio Ramos s’apprête à tourner une page importante de sa carrière. Arrivé en 2005 au Real Madrid, l’international espagnol ne portera pas le maillot merengue la saison prochaine. En fin de contrat à la fin du mois de juin, le défenseur n’est pas parvenu à trouver un accord avec ses dirigeants pour le prolonger : « La première chose que je veux dire, c’est que je n’ai jamais voulu quitter le Real Madrid et que j'ai toujours voulu rester, a d'abord confié Ramos. Ces derniers mois, le club m’a offert un an de contrat avec une baisse de salaire. L'argent n'a jamais été un problème pour moi. Moi c'était une question de durée. Ils m'offraient un an et moi je voulais deux ans. Dans nos dernières discussions, j'ai dit que j'étais finalement prêt à accepter cette offre, mais ils m'ont dit qu'il n'y avait plus d'offre, qu'elle avait expirée. Mais lors des négociations, ils ne m'ont jamais dit que leur offre avait une date d'expiratio n » a-t-il confié lors d’une conférence de presse. Mais où pourrait évoluer le joueur de 35 ans la saison prochaine ? Le joueur n’avait pas voulu s’attarder sur le sujet le 16 juin dernier : « Depuis janvier, il y a eu quelques appels de clubs. Mais moi je n'ai jamais été dans l'idée de partir. Un retour à Séville ? Je ne l'envisage pas et Séville non plus. Le Barça ? C'est un non très ferme, c'est impossible de voir Ramos avec le maillot du Barça (...) Ce n'est pas le jour pour parler de mon avenir. Je ne sais pas encore où je vais aller. » Mais en réalité, Sergio Ramos aurait déjà pris sa décision.

Sergio Ramos cherche un appartement à Paris