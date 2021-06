Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Hakimi, Leonardo se lance dans une nouvelle grosse opération !

Publié le 27 juin 2021 à 9h10 par A.M.

En quête de renforts offensifs, le PSG s'intéresserait à Joaquin Correa. Et afin de convaincre la Lazio de lâcher son attaquant, Leonardo tenterait d'inclure Rafinha dans le deal.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG est en train de finaliser l'arrivée d'Achraf Hakimi. Selon toute vraisemblance, l'international marocain va s'engager pour 5 ans avec le club de la capitale et sera déjà la troisième recrue parisienne après les arrivées libres de Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, dont l'officialisation devrait intervenir dans les prochaines heures. Mais Leonardo n'en a pas encore fini avec son recrutement et souhaite notamment densifier le secteur offensif du PSG. Dans cette optique, le club de la capitale s'active pour le recrutement de Joaquin Correa.

Rafinha inclus dans l'opération Correa ?