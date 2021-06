Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Koulibaly pourrait s’éterniser !

Publié le 27 juin 2021 à 7h15 par A.C.

Star du Napoli, Kalidou Koulibaly serait l’une des grandes cibles de Leonardo au Paris Saint-Germain.

C’est l’un des joueurs qui a le plus été lié au Paris Saint-Germain ces dernières années. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs au monde, Kalidou Koulibaly est souvent passé proche de poser ses valises à Paris. Finalement, le Napoli s’est toujours montré très gourmand, demandant plus de 100M€ pour le lâcher. Cette fois, les choses semblent avoir changé. Aux pieds du Vésuve on serait pour la première fois disposés à vendre Koulibaly et Leonardo serait revenu à la charge, même si la priorité du PSG semble pour le moment être Sergio Ramos.

C’est le calme plat pour Koulibaly, mais...