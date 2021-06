Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le recrutement à 0€ se poursuit pour Laporta !

Publié le 27 juin 2021 à 4h30 par T.M.

En ce début de mercato, le FC Barcelone a multiplié les recrues à 0€ et la liste pourrait encore s’allonger.

Ayant de grandes ambitions pour remettre le FC Barcelone sur le chemin de la victoire, Joan Laporta se heurte toutefois à la dure réalité économique au sein du club catalan. En effet, les finances du Barça sont dans le rouge et avec des moyens limités, cela est difficile d’attirer des joueurs. Toutefois, cela n’a pas empêché les Blaugrana d’être l’un des clubs les plus actifs sur le marché des transferts. Alors que le FC Barcelone a déboursé 9M€ pour recruter Emerson, Sergio Agüero, Eric Garcia et Memphis Depay ont également rejoint l’effectif de Ronald Koeman sans rien dépenser étant donné qu’ils étaient libres.

Et maintenant Kays Ruiz !