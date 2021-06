Foot - Mercato - PSG

Mercato - Barcelone : Le PSG a fait une fleur au Barça avec cette star !

Publié le 27 juin 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Fraichement recruté par le FC Barcelone qui a profité de sa fin de contrat avec l’OL, Memphis Depay aurait également pu signer au PSG cet été. Explications.

« Bien sûr, jouer pour le Barça est un rêve qui devient réalité. Jusqu'à présent, ma carrière a connu des hauts et des bas, j'ai toujours dû me battre pour revenir en arrière. Et maintenant, cela porte ses fruits… », confiait dernièrement Memphis Depay sur sa grande fierté de rejoindre le FC Barcelone, lui qui est arrivé au terme de son contrat avec l’OL cet été. Mais qu’en est-il du PSG, qui a également été annoncé sur les rangs pour Depay ces dernières semaines avant que le Barça ne finisse par rafler la mise ?

Le PSG aurait recalé Depay