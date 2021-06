Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse opération discutée pour la succession de Jordi Alba ?

Publié le 26 juin 2021 à 19h10 par La rédaction

Alors que Jordi Alba pourrait être amené à quitter le FC Barcelone cet été, Joan Laporta s'activerait pour lui trouver un remplaçant. José Gayà serait la priorité du Barça au poste de latéral gauche et les discussions auraient débuté avec Valence.

Le FC Barcelone est sur tous les fronts lors du mercato. Dans le sens des arrivées, le Barça a frappé fort après avoir enregistré quatre recrues avec Sergio Agüero, Eric García, Emerson et dernièrement Memphis Depay. Désormais, Joan Laporta souhaiterait vendre pour dégager des liquidités et rester actif sur le marché des transferts. Loin de ses plus belles années, Jordi Alba pourrait ne pas être retenu. L'Inter Milan serait à l'affût pour l'Espagnol de 32 ans. Pour le remplacer au poste de latéral gauche, les dirigeants barcelonais penseraient à José Gayà, qui évolue à Valence.

Valence prêt à céder Gayà contre 2 joueurs ?