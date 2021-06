Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar n’avait aucune chance dans cet énorme dossier…

Publié le 27 juin 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG, David Alaba a finalement opté pour une arrivée au Real Madrid. Et le défenseur autrichien ne semble pas avoir douté au moment de prendre sa décision…

Parmi les très bonnes affaires de ce mercato estival 2021, David Alaba (29 ans) était un morceau de choix. Le défenseur autrichien est arrivé au terme de son contrat avec le Bayern Munich et s’est retrouvé libre sur le marché, et il ne manquait pas de courtisans : le PSG, Chelsea ou encore le FC Barcelone étaient sur les rangs pour Alaba, qui a finalement opté pour le Real Madrid. Et il semblerait que le Qatar n’avait aucune chance de pouvoir le faire venir au PSG malgré ses moyens financiers conséquents.

« Le Real était ma priorité »