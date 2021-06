Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a annoncé sa grande priorité !

Publié le 27 juin 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé suscite toujours autant d’interrogations au PSG, l’attaquant français s’est montré très clair envers sa direction en demandant des garanties avant tout sportives pour envisager de prolonger son contrat.

« Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien », indiquait récemment Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes de L’Equipe , et le président du PSG se montre donc très confiant sur l’issue du feuilleton Kylian Mbappé qui n’a plus qu’une seule année de contrat au Parc des Princes. Mais en interne, l’attaquant français s’est montré très clair avec sa direction…

Mbappé réclame des garanties sportives

Dans un live Youtube, le journaliste Thibaud Vézirian a indiqué que Kylian Mbappé avait réclamé à Nasser Al-Khelaïfi des garanties sportives pour envisager de prolonger son contrat au PSG. Pour l’attaquant français, la question du salaire ne serait pas une priorité, lui qui prête une attention particulière au projet sportif. Le PSG est donc fixé sur les critères de Mbappé…