Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez face à un grand danger pour Erling Haaland !

Publié le 26 juin 2021 à 19h00 par La rédaction

Alors que le Borussia Dormtund semble décidé à conserver Erling Haaland cet été, le Real Madrid suivrait toujours le Norvégien de près. De son côté, le Bayern Munich aurait manifesté son intérêt pour l'attaquant.

Erling Haaland pourrait bien être l'un des feuilletons de l'été 2021... et de 2022. Le Real Madrid n'a pas caché son intérêt pour la star norvégienne. Pour autant, la crise économique que traverse le club madrilène empêcherait un éventuel transfert dès cet été. De plus, le Borussia Dortmund persiste à dire depuis plusieurs mois qu'Haaland ne quittera pas le club lors de ce mercato. La qualification en Ligue des Champions conforterait Dortmund à conserver le Norvégien une saison de plus. En 2022, le club de la Ruhr pourrait cependant être davantage ouvert aux négociations.

Le Bayern prêt à attendre 2022 ?