Mercato - PSG : Leonardo a bouclé un gros transfert !

Publié le 27 juin 2021 à 8h15 par A.M.

En négociations avec l'Inter depuis de longues semaines, le PSG aurait finalement bouclé le transfert d'Achraf Hakimi pour environ 70M€, bonus compris.

Après avoir bouclée les arrivées libres de Georginio Wijnaldum ainsi que celle de Gianluigi Donnarumma, pour lequel il ne manque plus que l'officialisation, le PSG va cette fois-ci sortir le chéquier pour sa troisième recrue estivale. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, un accord était tout proche en début de semaine entre le club de la capitale et l'Inter au sujet d'un transfert avoisinant les 70M€. Et ce n'est désormais plus qu'une question d'heures avant que l'international marocain ne s'engage officiellement au PSG.

Hakimi au PSG, c'est bouclé !