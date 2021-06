Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La date du dénouement est connue dans le feuilleton Hakimi !

Publié le 26 juin 2021 à 18h45 par H.G. mis à jour le 26 juin 2021 à 18h46

Alors que le PSG est vivement intéressé par la perpective de s’attacher les services d’Achraf Hakimi, l’officialisation de sa venue pourrait intervenir dès la semaine prochaine.

Après la venue de Georginio Wijnaldum et celle en passe d’être officialisée de Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain tient peut-être déjà sa troisième recrue de l’été en la personne d’Achraf Hakimi. Comme le10sport.com vous le révélait la semaine dernière, le club de la capitale n’est plus loin d’un accord avec l’Inter à hauteur de 70 M€ pour l’international marocain, et ce alors qu’un accord contractuel a déjà été trouvé avec le joueur il y a maintenant un mois. Seuls quelques détails resteraient à être finalisés dans le dossier, et le PSG pourrait donc officialiser la venue de l’ancien joueur du Real Madrid dans les prochains jours.

L’arrivée d’Achraf Hakimi officialisée dès la semaine prochaine ?