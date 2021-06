Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça brûle pour Achraf Hakimi !

Publié le 26 juin 2021 à 20h45 par H.G. mis à jour le 26 juin 2021 à 20h47

Alors que le PSG est proche de s’attacher les services d’Achraf Hakimi, la visite médicale de l’international marocain serait d’ores et déjà programmée.

Le mercato estival du PSG débute sur les chapeaux de roues ! En effet, après avoir officialisé la venue de Georginio Wijnaldum et d’être en passe d’en faire de même avec Gianluigi Donnarumma, le club de la capitale est maintenant tout proche de recruter Achraf Hakimi. Comme le10sport.com vous l’a annoncé la semaine dernière, la transaction s’élèvera à 70 M€, et seuls quelques détails seraient encore à résoudre pour que le joueur de 22 ans devienne un joueur du PSG. Et preuve de l’imminence d’un accord entre l’Inter et Paris, la date de sa visite médicale serait déjà programmée.

Visite médicale dès ce lundi pour Achraf Hakimi ?