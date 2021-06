Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... La décision tonitruante du Real Madrid !

Publié le 27 juin 2021 à 11h45 par A.D.

De retour depuis peu au Real Madrid, Carlo Ancelotti saurait déjà qu'il n'y aura qu'un seul renfort cet été. En grande difficulté sur le plan économique, le club merengue compterait mettre toutes ses économies sur Kylian Mbappé. En cas d'échec sur ce dossier, Erling Haaland serait le plan B du Real Madrid.

Arrivé à l'été 2017 au PSG, Kylian Mbappé sera en fin de contrat le 30 juin 2022. S'il ne prolonge pas très vite, le numéro 7 du PSG pourrait mettre sa direction dans l'embarras. En effet, le club de la capitale pourrait être contraint de vendre Kylian Mbappé cet été, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement dans un an. Conscient de la situation, le Real Madrid de Carlo Ancelotti compterait jeter toutes ses forces sur Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival.

Kylian Mbappé, la seule recrue d'Ancelotti ?