Mercato - PSG : Leonardo va frapper pour ce grand nom du Barça !

Publié le 27 juin 2021 à 11h15 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Miralem Pjanic a été proposé à la fois au PSG et à Chelsea. Alors qu'ils seraient intéressés par le milieu de terrain du Barça, Leonardo et Thomas Tuchel seraient prêts à formuler une offre concrète.

Lors du dernier mercato estival, Miralem Pjanic a quitté la Juventus pour rejoindre le FC Barcelone. Un choix qu'il peut regretter aujourd'hui car ses débuts au Barça sont très compliqués. Alors qu'il n'a pas réussi à obtenir les bonnes grâces de Ronald Koeman, Miralem Pjanic a été très peu utilisé cette saison. Et cette situation pourrait provoquer son départ dès cet été, soit seulement un an après son arrivée au FC Barcelone. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le départ de Miralem Pjanic est déjà préparé en interne, puisque le PSG et Chelsea ont été sondés pour l'accueillir en prêt la saison prochaine. Et il semblerait que cette idée ne déplaisent ni à Leonardo, ni à Thomas Tuchel.

Leonardo prêt à passer à l'offensive pour Miralem Pjanic ?