Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a tranché pour la succession de Varane !

Publié le 27 juin 2021 à 16h15 par A.D.

Alors que l'avenir de Raphaël Varane serait très incertain, Carlo Ancelotti devra lui trouver un successeur en cas de départ. Dans ce scénario, le coach du Real Madrid pourrait opter pour une solution en interne ou tenter de trouver un renfort ailleurs. Toutefois, cette deuxième option ne devrait être utilisée qu'en dernier recours et il ne devrait pas s'agir d'une grosse opération.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Raphaël Varane se rapprocherait dangereusement d'un départ cet été. En effet, le numéro 5 du Real Madrid peinerait à s'entendre sur le plan financier avec Florentino Pérez. Dans cette optique, Raphaël Varane serait désormais réticent à prolonger et penserait même à un départ lors du prochain mercato estival. Mais que va faire le Real Madrid pour pallier l'absence de Raphaël Varane ?

La solution interne privilégiée pour remplacer Raphaël Varane ?