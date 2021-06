Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ramos, Varane… Leonardo s’active dans un chantier colossal !

Alors que le PSG dispose pourtant de Marquinhos et Presnel Kimpembe en guise de défenseurs centraux, le club de la capitale aurait l’intention de saisir une opportunité pour renforcer encore un peu plus ce secteur.

En août dernier, le Paris Saint-Germain choisissait de laisser partir librement Thiago Silva au terme de son contrat. Ainsi, le Brésilien a rejoint Chelsea, tandis que le club de la capitale française a laissé la charnière composée de Marquinhos et de Presnel Kimpembe s’installer. Cependant, bien que celle-ci ait démontré ses qualités, le PSG ne serait finalement pas contre le fait d’avoir une troisième valeur sûre dans ce secteur. Et dans cette optique, il semblerait que le recrutement de Leonardo pourrait prendre des accents espagnols…

Sergio Ramos et Raphaël sont annoncés avec insistance dans le viseur du PSG !

En effet, le directeur sportif du club de la capitale suivrait dans cette perspective les deux défenseurs du Real Madrid, Sergio Ramos et Raphaël Varane. Enfin, plutôt un seul des deux. En effet, le premier cité a vu son départ le 30 juin prochain au terme de son contrat être officiellement annoncé la semaine passée. Et visiblement, le PSG accélère sur ce dossier, puisque que FootMercato a annoncé ce samedi que les discussions avec lui se poursuivent chaque jour un peu plus, tandis que Sergio Ramos chercherait déjà un domicile dans la capitale française. Quant à Raphaël Varane, un départ du Real Madrid ne serait pas à écarter pour lui cet été dans la mesure où il n’est maintenant plus qu’à un an du terme de son contrat et qu’il n’aurait toujours pas envoyé de signe favorable dans le sens d’une prolongation. Le PSG se serait ainsi positionné pour éventuellement l’accueillir, au même titre que Manchester United.

Le PSG prêt à s’attaquer à Pau Torres ?