Mercato - Real Madrid : Pérez en passe de blinder l’une de ses pépites !

Publié le 27 juin 2021 à 13h00 par La rédaction

Alors qu'il a de grands projets en vue du prochain mercato estival, Florentino Pérez voudrait également assurer l'avenir sur le long terme du Real Madrid. Par conséquent, les Merengue seraient sur le point de blinder l'une de ses pépites.

Pour cet été, Florentino Pérez aurait de grands projets. Après l’arrivée de David Alaba, le président du Real Madrid a fixé sa priorité sur Kylian Mbappé. Mais cela ne l’empêche pas d’envisager d’autres joueurs cet été comme Jules Koundé. Néanmoins, s’il travaille d’arrache-pied sur le recrutement de cet été, Florentino Pérez penserait déjà à l’avenir sur le long terme. Et il compte bien le préparer en sécurisant quelques uns de ses jeunes joueurs.

Le Real Madrid veut blinder le premier contrat d’Adam Arvelo