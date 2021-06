Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland, Hazard... Le plan de vol d'Ancelotti !

Publié le 27 juin 2021 à 14h30 par Amadou Diawara

De retour sur le banc du Real Madrid, Carlo Ancelotti a déjà dressé son plan de vol pour le recrutement. Alors que le club merengue manquerait de moyen financiers, seul Kylian Mbappé devrait être recruté cet été. Et pour boucler cette arrivée, le club merengue serait prêt à tous les sacrifices. En parallèle, le Real Madrid devrait régler les cas de Raphaël Varane, Eden Hazard et Gareth Bale, qui se trouveraient dans une situation plus qu'incertaine.

Lors du mercato estival 2017, le Real Madrid aurait souhaité s'offrir les services de Kylian Mbappé. Toutefois, le PSG lui a coupé l'herbe sous le pied. Malgré cet échec, le club merengue n'aurait pas oublié l'idée de recruter Kylian Mbappé, bien au contraire. Alors que Kylian Mbappé sera en fin de contrat le 30 juin 2022, Florentino Pérez serait déterminé à l'arracher cet été. Dans cette optique, le président du Real Madrid attendrait un énorme geste du numéro 7 du PSG. Selon les informations de Mundo Deportivo de ce dimanche matin, Florentino Pérez ne voudrait pas entacher sa relation avec Nasser Al-Khelaïfi. Ainsi, il ne compterait lancer l'assaut pour Kylian Mbappé que lorsque ce dernier annoncera clairement qu'il veut rejoindre le Real Madrid.

Un grand ménage pour recruter Kylian Mbappé ?

Dans la foulée Marca en rajouté une couche sur l'intérêt du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Et à en croire ce média espagnol, Florentino Pérez serait obnubilé par le champion du monde français. A tel point qu'il ne compterait pas recruter le moindre joueur, hormis Kylian Mbappé, cet été. Et ce ne serait qu'en cas d'échec sur ce dossier qu'il devrait se tourner vers un autre joueur. Dans un tel scénario, le Real Madrid devrait se jeter sur Erling Haaland. Pour réussir le coup Mbappé cet été, Florentino Pérez aurait déjà tout prévu. En effet, il envisagerait de dégraisser son effectif pour se donner les moyens de ses ambitions. Pour se faire, le président du Real Madrid penserait à se séparer de Mariano Diaz, Luka Jovic, Dani Ceballos et de Brahim Diaz.

Ancelotti dans le flou pour Varane, Hazard et Bale ?