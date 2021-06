Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup de tonnerre se prépare pour Griezmann !

Publié le 27 juin 2021 à 14h00 par A.M.

Bien qu'il sorte d'une saison plutôt encourageants avec le FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait faire les frais des problèmes économiques du club blaugrana.

Arrivé durant l'été 2019 au FC Barcelone, Antoine Griezmann peine à justifier l'investissement consenti par le club blaugrana qui avait déboursé 120M€ pour recruter le Champion du monde. Bien qu'il sorte d'une saison encourageante, après un premier exercice très compliqué, le natif de Mâcon semble être sur le départ et ne sera pas retenu cet été en cas d'offre satisfaisante.

Griezmann sur le départ ?