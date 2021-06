Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ désormais inévitable pour Griezmann ?

Publié le 23 juin 2021 à 6h15 par T.M.

Bien qu’Antoine Griezmann n’ait pas vraiment la tête à un départ cet été, son avenir pourrait bien s’écrire plus loin que jamais du FC Barcelone. Explications.

Alors que les finances du FC Barcelone ne sont pas les meilleures, Joan Laporta doit trouver des liquidités. Et si les regards se tournaient vers Antoine Griezmann notamment, le champion du monde a clairement fait savoir qu’il avait d’autres plans, ciblant plutôt un départ en 2024, soit à la fin de son contrat. « Mon contrat avec Barcelone court jusqu’en juin 2024 et après je pense que ce sera le bon moment pour partir aux États-Unis », lâchait ainsi récemment Griezmann.

Se séparer de Griezmann à défaut de Dembélé ?

Malgré ce plan de carrière, Antoine Griezmann pourrait tout de même faire ses valises cet été. En effet, le FC Barcelone cherche à réaliser une grosse vente lors de ce mercato et selon les échos qui provenaient d’Espagne, cela se jouait entre Griezmann et Ousmane Dembélé. Or, aujourd’hui, avec la blessure de l’ancien de Dortmund qui devrait fermer la porte à un départ cet été, c’est donc l’ancien de l’Atlético de Madrid qui pourrait renflouer les caisses des Blaugrana. Reste encore à trouver preneur…