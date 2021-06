Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a peut-être la solution pour régler un casse-tête !

Publié le 23 juin 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Poussé vers la sortie par le PSG qui ne compte plus sur lui, Alphonse Areola peine à trouver preneur sur le marché. Mais le LOSC débarque dans ce dossier…

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le PSG, Alphonse Areola n’entre plus pour autant dans les plans de Leonardo, et il enchaine les prêts depuis deux ans, au Real Madrid puis ces derniers mois du côté de Fulham. Le gardien français va donc devoir se trouver un nouveau point de chute cet été, d’autant que le PSG affiche complet niveau gardiens avec Keylor Navas, Sergio Rico et désormais Gianluigi Donnarumma. Et un club français pourrait donner un petit coup de pouce à Leonardo pour Areola…

Le LOSC se positionne pour Areola

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le LOSC envisage de recruter Alphonse Areola cet été pour remplacer Mike Maignan, transféré au Milan AC. Le président du club nordiste, Olivier Létang, connaît bien le gardien tricolore pour l’avoir côtoyé au PSG, et tentera donc de le relancer au LOSC. Toutefois, la question de l’imposant salaire d’Areola pourrait clairement poser problème dans ce dossier…