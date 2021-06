Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de froid pour l’avenir d’Alphonse Areola ?

Publié le 22 juin 2021 à 13h45 par T.M.

Ces derniers jours, il a été question d’un intérêt du Celta Vigo pour Alphonse Areola. Mais cette piste aurait toutefois pris du plomb dans l’aile.

Ne continuant pas l’aventure à Fulham, Alphonse Areola doit se trouver un nouveau point de chute. En effet, la route est plus que bouchée au PSG, où Gianluigi Donnarumma va débarquer. Le champion du monde va donc encore devoir s’en aller, lui qui enchaine les prêts ces dernières saisons. Et après avoir porté le maillot de Villarreal et du Real Madrid, Areola pourrait retrouver le championnat d’Espagne. En effet, dernièrement, la presse ibérique assurait que le Celta Vigo avait initié des contacts auprès d’Alphonse Areola pour tenter de le convaincre de venir cet été.

Des recherches suspendues ?