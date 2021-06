Foot - Mercato - Milan AC

Mercato - Milan AC : Un joueur de la Juventus approche ?

Publié le 22 juin 2021 à 9h55 par La rédaction mis à jour le 22 juin 2021 à 9h56

Alors qu'Hakan Çalhanoğlu devrait s'envoler très prochainement vers l'Inter, Paolo Maldini se serait déjà mis à la recherche de son successeur. Et le Milan AC pourrait aller piocher à la Juventus puisqu'Aaron Ramsey intéresserait les Rossoneri. Néanmoins, le club milanais n'est pas seul sur le dossier, l'AS Roma s'étant également manifestée pour le Gallois.