Mercato - PSG : Une nouvelle piste révélée pour Alphonse Areola !

Publié le 19 juin 2021 à 12h10 par La rédaction

N'ayant clairement plus sa place au PSG, Alphonse Areola doit se trouver un point de chute. Et une nouvelle solution s'offrirait au portier qui revient d'un prêt à Fulham.

Le poste de gardien de but pourrait devenir un problème au PSG. Gianluigi Donnarumma, actuellement à l'Euro, va disputer la rencontre face au Pays de Galles dimanche, avant de passer sa visite médicale le lendemain, comme le rapportait L'Équipe . L'Italien devrait s'engager librement pour cinq ans avec Paris. Mauricio Pochettino se retrouverait donc avec 2 gardiens de très haut niveau avec Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Sans compter les jeunes, le PSG a aussi sous contrat Sergio Rico, la doublure de Navas, et Alponse Areola, qui est revenu de son prêt à Fulham. Mais pour le champion du monde, le retour dans la capitale devrait être bref puisqu'il devrait rapidement refaire ses valises.

De retour en Liga ?