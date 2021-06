Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Faut-il croire à la piste Harry Kane ?

Publié le 19 juin 2021 à 11h20 par La rédaction

En Angleterre, certains médias annoncent que le PSG serait une destination privilégiée par Harry Kane, qui souhaite quitter Tottenham. Que faut-il en penser ? Analyse.

Selon le média 90min , Harry Kane souhaiterait en priorité rejoindre le PSG la saison prochaine. Le buteur anglais n’a pas fait mystère qu’il souhaitait quitter les Spurs conformément à l’accord de principe passé avec le club l’an dernier. Selon 90min , la perspective de retrouver Pochettino à Paris séduit Harry Kane au plus haut point. Que faut-il en penser ?

Un transfert rédhibitoire ?

S’il est indéniable que la perspective de retrouver Pochettino constitue un atout majeur pour Paris dans l’opération Harry Kane, s’il est logique que le PSG étudie le dossier en cas de départ de Kylian Mbappe, le buteur anglais reste sous contrat avec les Spurs jusqu’en juin 2024 et le président Daniel Levy est en position de force. Il a même déjà laissé entendre que Kane ne partirait pas. Au-delà de la véracité du propos, qui serait en contradiction avec l’accord de principe passé avec le joueur l’an dernier, s’il existe vraiment, la prise de position des Spurs en dit long sur le montant qu’ils vont exiger pour le transfert. Réputé très dur en négociation, le président du club londonien demandera au moins 150 millions. Pas certain que le PSG aille jusqu’à ce tarif alors qu’il peut recruter CR7 pour beaucoup moins et qu’il garde la perspective d’arracher Erling Haaland dans un an pour le montant de sa clause, à savoir 75 millions d’euros.