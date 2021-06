Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros coup Camavinga se complique !

Publié le 27 juin 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga pourrait quitter le club breton cet été et le PSG semble idéalement placé pour récupérer le jeune milieu de terrain. Mais rien ne sera simple dans ce dossier.

L'avenir d'Eduardo Camavinga sera prochainement au cœur de toutes les spéculations. Et pour cause, son contrat au Stade Rennais s'achève en juin 2022 et il inenvisageable pour le club breton de le laisser partir libre dans un an. « Il est suivi par l’Europe entière. Ce sera sûrement l’un des feuilletons de l’été. S’il ne prolonge pas, il faudra envisager un départ. Nous devons trouver la meilleure solution pour lui et pour le Stade Rennais », confiait d'ailleurs Nicolas Holveck, président du Stade Rennais il y a quelques semaines. De son côté, l'agent d'Eduardo Camavinga, Jonathan Barnett, ouvrait récemment la porte à un départ du milieu de terrain français : « Il doit parler à sa famille, à son père. Nous allons tous nous asseoir et décider. Nous parlerons également à Rennes et déciderons. Il n'y a pas de précipitation pour lui. Il est probablement le meilleur jeune joueur du monde. Il vient d'avoir 18 ans, il y a environ trois ou quatre semaines. Il est donc plus jeune que tous les autres (...) Il pouvait jouer dans n'importe quelle équipe du monde. Il va encore être un grand talent à 19 ans. Ce n'est pas si vieux que ça, 19 ans . » Par conséquent, le feuilleton Camavinga pourrait animer l'été.

Rennes passe à l'action et la concurrence est là