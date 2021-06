Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un scénario catastrophe à l'étude pour Samuel Umtiti ?

Publié le 27 juin 2021 à 12h00 par A.D.

Pour trouver un nouveau point de chute à Samuel Umtiti, Joan Laporta compterait lui demander de baisser son salaire. Alors que le champion du monde français ne voudrait ni partir, ni faire un sacrifice financier, le président du Barça pourrait prendre des mesures drastiques et envisageraient même de résilier son contrat dans le pire des scénarios.

Pas du tout satisfait par les performances de Samuel Umtiti, Joan Laporta aurait décidé de s'en débarrasser dès cet été. Dans cette optique, le président du Barça aurait prévu de rencontrer son défenseur central français très prochainement pour lui annoncer qu'il ne compte plus sur lui et qu'il doit accepter de baisser son salaire pour trouver un nouveau point de chute. Et alors que Samuel Umtiti n'envisagerait pas du tout de coopérer, Joan Laporta perdrait patience et envisagerait déjà le pire.

Laporta prêt à résilier le contrat d'Umtiti ?