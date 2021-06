Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta dans l'impasse pour cette grosse opération ?

Publié le 27 juin 2021 à 7h30 par La rédaction

Alors que Jordi Alba est annoncé sur le départ, Barcelone s’intéresserait à José Gaya. Joan Laporta aimerait inclure Martin Braithwaite, suivi par Valence, dans la transaction. Mais le club valencien n’est pas du même avis.

Très actif sur ce début de mercato, Barcelone n’a pas fini son chantier. Si l’attaque catalane commence à avoir fière allure, la défense n’est toujours pas aussi sereine. Surtout que Jordi Alba pourrait quitter la Catalogne. Pour le remplacer, le Barça aurait un œil sur José Gaya, le latéral de Valence. Et le club entraîné par José Bordalás observerait aussi de près Martin Braithwaite, l’attaquant barcelonais…

Valence ne veut pas d’un échange