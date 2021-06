Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme coup de balai provoqué par Lionel Messi ?

Publié le 26 juin 2021 à 14h00 par D.M.

Alors que le FC Barcelone pourrait officialiser, dans les prochains jours, la prolongation de Lionel Messi, Joan Laporta voudrait alléger la masse salariale et se séparer de nombreux joueurs.

Le FC Barcleone touche au but avec Lionel Messi. Selon les informations de la Cadena Ser, les deux parties seraient proches de trouver un accord. Autrement dit, sauf énorme retournement de situation, l’attaquant argentin devrait prolonger son contrat avec son club de cœur. Un énorme coup réalisé par Joan Laporta, qui doit composer avec des moyens limités. En effet, les finances du FC Barcelone sont dans le rouge et plusieurs joueurs devraient être poussés vers la sortie, lors de ce mercato estival, suite à la signature de Messi.

Laporta voudrait vendre dix joueurs