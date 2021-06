Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Samuel Umtiti a pris une décision retentissante !

Publié le 27 juin 2021 à 10h30 par A.D.

Devenu indésirable au FC Barcelone, Samuel Umtiti aurait la cote en France, et serait notamment suivi de près par l'OM et l'OL. Toutefois, le champion du monde français ne voudrait pas entendre parler d'un départ du Barça.

Alors qu'il vit un véritable calvaire depuis son sacre en Coupe du Monde, Samuel Umtiti ne devrait pas voir le bout du tunnel de si tôt. Comme l'a indiqué Sport.es ce dimanche matin, Joan Laporta compterait rencontrer le défenseur français au plus vite pour lui annoncer qu'il ne veut plus de lui et qu'il doit accepter de baisser son salaire pour partir. Et alors que plusieurs clubs seraient prêts à l'accueillir s'il faisait ce sacrifice financier, Samuel Umtiti ne voudrait rien entendre.

Samuel Umtiti déterminé à rester au Barça ?